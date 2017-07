Cận cảnh quá trình tìm kiếm, trục vớt trong vụ chìm tàu VTB 26

Cơn Bão số 2 đã khiến cho tàu VTB 26 chở 13 người bị chìm tại khu vực đảo Hòn Ngư, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tại thời điểm tàu bị nạn, bão đang có nhiều diễn biến phức tạp nên các lực lượng không thể ra cứu.

Việc huy động các phương tiện có thể đi được vào điều kiện thời tiết sóng lớn là rất khó khăn. Vì vậy chỉ có đội tàu chuyên dụng cứu nạn hàng hải mới được phép ứng cứu.

Vị trí chiếc tàu bị lật nằm cách bờ chừng 3 hải lý, ở phía Bắc đảo Hòn Ngư 800m.

Do vị trí của tàu chìm nằm ở cạnh gềnh đá nên các tàu tìm kiếm cứu nạn không thể vào được. Lực lượng chức năng phải đưa thợ lặn tiếp cận tàu bằng một chiếc tàu cá.

Trên cơ sở các biện pháp nghiệp vụ, khoa học và nhất là lời kể của những nạn nhân may mắn sống sót, có khả năng thuyền viên kẹt lại tàu rất lớn. Vì vậy, vào ngày 19/7, một đội thợ lặn từ Hải Phòng đến sẽ kiểm tra trong khoang tàu.

Đội được chia làm 5 kíp, mỗi kíp 2 người, thay nhau lặn xuống từ 10 - 15 phút, tìm kiếm tại bên trong tàu và các vị trí có khả năng còn mắc kẹt thuyền viên.

Anh Đào Văn Nguyên, thợ lặn đầu tiên xuống tàu kể lại: “Mặc dù biển còn động, phía tầng trên nước đục, nhưng ở phía dưới nước khá trong nên các thợ lặn có thể trao đổi với nhau. Tuy nhiên, càng xuống phía dưới thì lối đi càng hẹp, đồ đạc lộn xộn gây cản trở việc tìm kiếm”. Do phạm vi tìm kiếm rộng (tàu dài gần 90m), tàu lật úp nên thợ lặn sẽ phải hụp xuống đáy rồi ngoi lên kiểm tra từng khoang ở trong tàu.

Ông Lê Văn Cách, Trưởng đội lặn Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi làm ròng rã từ 6h cho đến 16h, đã kiểm tra hết phần phía trên, chỉ còn một nửa phần thân tàu phía dưới. Tuy nhiên, độ sâu lớn gây ảnh hưởng đến công tác lặn”.

Một thợ lặn mệt mỏi nằm nghỉ sau quá trình tìm kiếm vất vả.

Nhiều thứ bên trong tàu bị đảo lộn, kiểm tra tầng 2 và tầng 3 khá kỹ nhưng chưa phát hiện thêm người nào mất tích. Đặc biệt, vào buổi chiều sóng to, thợ lặn xuống đến độ sâu 8 – 9m không an toàn, nên đến khoảng 15h30 cùng ngày công tác tìm kiếm tạm dừng. Các thợ lặn cho biết, chiếc tàu chở 4.700 tấn than nên nhiều bộ phận của con tàu đã bị than vùi lấp. Hiện, trong khoang hàng còn khoảng 400 tấn than.

Trong ngày đầu tiên đội lặn tìm kiếm đã phát hiện ra một thi thể của thuyền viên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa thi thể này về làm thủ tục nhận dạng và tiến hành bàn giao cho người thân để làm mai táng.

Cho đến 15h cùng ngày, đã xác nhận thuyền viên gặp nạn này là Nguyễn Văn Dương (SN 1989, quê ở Hải Phòng), là sỹ quan máy.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, theo lời kể của những nạn nhân may mắn sống sót, nhiều khả năng còn một người mắc kẹt trong phòng nghỉ cabin bên phải, chính là phần bị đắm sâu dưới bùn. “Thời tiết ở biển Cửa Lò không mưa, trời quang, khá thuận lợi cho việc tìm kiếm thuyền viên còn mất tích. Vì vậy, sáng nay (20/7), các lực lượng cứu hộ và đội lặn sẽ tìm kiếm phần còn lại của thân tàu”, ông Tính nói.

Anh Ngọc

