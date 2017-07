Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 2

Theo đó, từ tối ngày 16/7 đến ngày 18/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm.

Phía Trung tâm cũng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1- 2. Từ đêm 16 đến 20/7, lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên từ 2 - 3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, biên độ lũ lên từ 4 - 6m. Trong đợt lũ này, mực nước, lưu lượng đỉnh lũ trên các sông có khả năng đạt các mức như sau:

Sông Thao tại Yên Bái ở mức báo động (BĐ) 2, tại Phú Thọ ở mức BĐ1;

Sông Lô tại Tuyên Quang ở mức BĐ1; Lưu lượng đến hồ chứa Hòa Bình trên sông Đà sẽ tăng nhanh và có khả năng đạt mức 7000 - 7500 m3/s;

Sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1-BĐ2;

Sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở mức BĐ1-BĐ2; Hạ lưu sông Mã và sông Cả dưới mức BĐ1.

Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh, Ba Đồn, Đồng Hới.

Dự báo đường đi của bão số 2. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Nhằm chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2, sáng 16/7, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Phó Trưởng ban thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Thứ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Thắng chủ trì, đã có cuộc họp khẩn trực tuyến với 24 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình,Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam.

Trong cuộc họp, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 2, ông Nguyễn Văn Thắng đề nghị ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để triển khai việc thông báo kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vòng nguy hiểm; chủ động cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đối với các tỉnh ở vùng dự báo tâm bão đi qua là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cần quyết liệt triển khai sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thuỷ sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn tuyệt đối; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch.

Các địa phương, đơn vị hoàn thành các công việc trên trước 17h ngày 16/7.

Các ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin cảnh báo và sẵn sàng các phương tiện đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều hạ du các hồ khi có lệnh xả lũ, đặc biệt khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình sau nhiều năm chưa vận hành xả lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn để xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của vụ Quản lý Đê điều, trong khu vực ảnh hưởng của bão có 27 điểm trọng điểm trên các tuyến đê biển, đê cửa sông: Đê biển Hà Nam (Quảng Ninh 4), Đê biển II (Hải Phòng 1), Đê biển 5 (Thái Bình 13), Đê biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu (Nam Định 7), Đê biển Bình Minh II, Bình Minh III (Ninh Bình 2).

Các địa phương đã xây dựng và sẵn sàng phương án bảo vệ các điểm trọng điểm xung yếu. Hiện ở các địa phương có 21 công trình đê đang được thi công (Hải Phòng 1, Thái Bình 12, Nam Định 7, Thanh Hoá 1). Các địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư của các công trình đang thi công chuẩn bị và sẵn sàng phương án xử lý khi có tình huống có thể gây mất an toàn đê.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, nghiêm túc trực 24/24 giờ; đồng thời phối hợp với Bộ đội biên phòng thông tin, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; sẵn sàng chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Tỉnh cũng chú trọng triển khai dự án an toàn hồ đập trong tỉnh để đảm bảo an toàn trước thiên tai.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã rà soát kế hoạch sơ tán dân, di dời dân; thành lập các đoàn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các khu vực, trong đó đặc biệt đối với các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu và các khu vực dân cư ven sông, ven biển, thấp trũng...

Đại tá Trần Dương Kiên, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn bộ Tư lệnh Biên phòng cho hay, tính đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 37 điểm theo quy định của Chính phủ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 66.755 phương tiện/263.503 người và 2.938 lồng bè, lều, chòi nuôi trồng thuỷ sản/4.841 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Các phương tiện và chủ lồng bè, lều chòi nuôi trồng thuỷ sản đã nắm được thông tin về cơn bão số 2 và đang chủ động di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện nay: Trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy có một vùng mây gây mưa từ phía Đông khu vực Hà Nội đang có xu hướng di chuyển về phía trung tâm thành phố. Dự báo trong khoảng 10 đến 45 phút tới, vùng mây này sẽ gây mưa rào và có thể có dông cho các quận Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, sau đó có thể lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có gió mạnh.

Nguyễn Huệ