Hải Dương: Bắt nhóm đối tượng tàng trữ ma túy số lượng lớn

Phòng CSĐT về ma túy (PC47), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 5/7, tại phòng 307, nhà nghỉ Nhật Minh, phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Cao Thị Sương (SN 1991, trú tại phường Ka Long, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Mai Văn Vũ (SN 1993, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi cất giấu chất ma túy để bán kiếm lời.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ trên mặt bàn trong phòng của Sương và Vĩ 1 túi nilon có chứa 315 viên nén hình trụ tròn màu trắng trên có in chữ C, 1 túi nilon có chứa 90 viên nén hình trụ tròn màu vàng và 1 lọ thủy tinh màu xanh có chứa chất lỏng.

Qua quá trình xác minh thông tin, Sương và Vũ khai nhận tất cả những tang vật bị thu giữ là ma túy tổng hợp, chuẩn bị đem đi tiêu thụ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ.

Minh Sơn