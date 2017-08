Cha dượng giở trò đồi bại với con gái riêng của vợ 'hờ' lĩnh án

Ngày 17/8, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Tấn (37 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Lê Văn Tấn.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến cuối năm 2016, Tấn và chị N.T.N. (35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện U Minh.

Tháng 9/2016, chị N. dẫn con gái là N.N.Q. (13 tuổi) và em trai của Q. theo Tấn về xã An Phước thuê phòng trọ chung sống, rồi cùng nhau đi làm thuê.

Lê Văn Tấn lúc chưa bị bắt.

Chiều 2/4, lợi dụng lúc chị N. đi làm thuê chưa về, Tấn ở nhà thấy cháu Q. đang giặt đồ trong phòng tắm. Y nảy sinh dục vọng, rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân.

Một ngày sau đó (3/4), chị N. phát hiện vụ việc nên đến Công an xã An Phước trình báo. Ngay trong đêm, Tấn được mời lên trụ sở công an để làm rõ. Qua làm việc, Tấn thừa nhận hành vi giao cấu với cháu Q. nhiều lần.

Căn phòng trọ xảy ra vụ việc.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn 16 năm tù. Được biết, trước đó, Tấn từng có tiền án về tội Hiếp dâm.