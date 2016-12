Chàng trai quỳ gối xin tình yêu trước cổng trường gây tranh cãi

Cộng đồng mạng 24h qua, xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại cảnh một nam thanh niên quỳ gối trước cổng trường cao đẳng.

Trong ảnh, là hình ảnh nam thanh niên quỳ gối hướng vào cổng trường, phía sau lưng là dòng xe cộ đi lại đông đúc. Thấy cảnh lạ lùng, ai cũng ngoái đầu lại nhìn, không ít người chỉ trỏ.

Chàng trai quỳ gối trước cổng trường gây tranh cãi (Ảnh nguồn: FB).

Hình ảnh của nam thanh niên này được chụp lại, sau đó các diễn đàn đăng tải đã nhận được không ít bình luận trái chiều từ người dùng mạng.

Nickname Lê Tùng bày tỏ: “Có buồn có khóc thì đừng để ai nhìn thấy. Mong manh dễ vỡ lắm thì về úp mặt vào lòng mẹ mà khóc, và thiếu gì cách xin lỗi mà phải hạ thấp bản thân, vứt bỏ tư cách một người đàn ông để khổ sở như thế này. Liệu rằng làm như thế bạn gái động lòng bao dung bỏ qua hay không hay là lại đánh giá khinh thường cho?”.

Facebook Tuấn Nguyễn cho rằng đàn ông con trai không nên quỳ gối trước chốn đông người: “Biết sai xin lỗi là điều đáng trân trọng, nhưng không phải quỳ gối kiểu này giữa chỗ đông người, chỉ làm mất thể diện của mình mà thôi, chỉ nên quỳ gối trước cha mẹ của mình”.

“Biết rằng chàng trai có thể quá khổ tâm vì tình không còn cách nào khác nữa mới phải làm như vậy, thế nhưng hành động quỳ gối giữa chốn đông người là không chấp nhận được”, facebook Thanh Tùng chia sẻ.

Trước rất nhiều những ý kiến tranh luận trái chiều về địa điểm xảy ra sự việc, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Nguyễn Minh Quang (sinh viên năm 2, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 24/12.

“Lúc đó mình vừa thi xong, đang ngồi uống nước ngoài cổng thì thấy nam thanh niên này hành động quỳ trước cổng trường mình đang theo học. Khi ấy mình không để ý gì nhiều, nhưng nghe nói chàng trai này quỳ xin lỗi bạn gái cũ đang học trong trường. Thanh niên này cứ quỳ như vậy tầm 10-15 phút”, Minh Quang chia sẻ.

Theo lời của nam sinh này, sau khi quỳ được một khoảng thời gian nam thanh niên đã đứng dậy đi mất, cũng không có một người nào ra can ngăn, chỉ có những ánh mắt hiếu kỳ, tò mò của mọi người.

Hành động của nam thanh niên này đã khiến người đi đường tò mò đứng nhìn.

Chàng sinh viên này chia sẻ thêm: “Nếu là mình mình sẽ không bao giờ quỳ gối xin tình yêu như vậy”.

Cũng chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin về sự việc, Đặng Ngọc Th.(cựu sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội) cho biết, hôm đó cô đến trường lấy bằng tốt nghiệp và vô tình chứng kiến cảnh tượng trên.

Ngọc Th. cho biết, hôm xảy ra sự việc, cô người yêu cũ của chàng trai, có biết tin anh ta đang quỳ trước cổng trường, nhưng cô gái đó nhất quyết không chịu ra gặp.

Cũng theo Ngọc Th. chàng trai này là người lụy tình: “Khi bạn gái yêu thắm thiết nhưng không biết trân trọng, đến lúc quyết chia tay rồi thì chàng trai lại quay ra hành động như vậy”.

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin về hành động quỳ gối xin lỗi người yêu, Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cho biết: “Hành động quỳ gối xin lỗi của bạn nam cho rằng mình đang thể hiện tình yêu chân thành. Thế nhưng, quỳ gối xin lỗi thực chất chỉ là hành động vì lợi ích trước mắt, nhất thời mù quáng. Bạn trai làm vậy không phải nhận lỗi để tiến xa hơn mà chỉ để cứu vãn danh dự khỏi bị mang tiếng là bị bạn gái phũ phàng chia tay”.

Cũng trao đổi thêm, ông An Chất cho hay, nam thanh niên làm vậy muốn lấy lòng bạn gái. Tuy nhiên, bạn trai đã không lường trước được hành động đó lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hành động gây tranh cãi nói trên, Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cho biết thêm, đó có thể là do sự tác động của hoàn cảnh, điều kiện, môi trường sống...Tuy nhiên, trước những hành động này, ông An Chất đưa ra lời khuyên không nên quá lên án gay gắt mà nên góp ý để họ tự nhận ra hành động chưa được đẹp mắt của mình nơi công cộng.

Thanh Lam