Công an Nam Định lên tiếng vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công Đức).

Liên quan đến việc phát hiện thi thể người phụ nữ dưới cống nước ở cánh đồng xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, sáng 4/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Bùi Quốc Hưng - Trưởng phòng Công tác chính trị (PX15), Công an tỉnh Nam Định cho biết:

“Vụ án đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính xác. Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đang trong quá trình đấu tranh, khai thác đối với nghi can Vũ Đức Giang (Sinh năm 1987, trú tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ”.

Một đại diện PX15 khác cho biết: “Sáng 4/12, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cũng đã chỉ đạo phải làm rõ vụ án này sớm nhất để gửi lên bộ Công an. Khi có kết luận điều tra chính xác từ PC45, chúng tôi sẽ cung cấp lại thông tin tới báo chí”.

Trước đó, khoảng hơn 18h ngày 2/12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nam Định) đã đưa nghi can Vũ Đức Giang về tại nhà và đọc lệnh bắt khẩn cấp, khám nhà khẩn cấp.

Khám tại nhà đối tượng, công an phát hiện có một chiếc laptop của người phụ nữ tử vong dưới cống nước. Sau khi đọc lệnh bắt khẩn cấp, công an tỉnh đã di lý nghi can về trụ sở công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Nam Định đấu tranh làm rõ.

Công Đức