Công an nổ súng ngăn nhóm thanh niên tụ tập đua xe

Khoảng 0h10, ngày 7/4, qua công tác nắm tình hình, đội CSGT trật tự và cơ động Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) kết hợp cùng Công an thị trấn Long Hồ và Công an xã Long An (huyện Long Hồ) đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 53.

Các đối tượng cùng “xế độ” tại cơ quan công an.

Theo đó, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép trên trên Quốc lộ 53 (đoạn nối thị trấn Long Hồ và xã Long An) nên tổ chức vây bắt.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên đã điều khiển xe “độ” chạy theo nhiều hướng khác nhau nhằm thoát thân. Lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Lúc này, các hướng lưu thông đều bị lực lượng công an chốt chặn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, 6 đối tượng, cùng 7 xe mô tô đã bị công an tóm gọn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai có hộ khẩu ở huyện Long Hồ, Mang Thít và Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long). Các xe mô tô trên đều được “độ” lại phần máy, pô xe, tháo bớt nhiều chi tiết trên xe để phục vụ cho các cuộc đua.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Thanh Lâm