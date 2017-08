Sáng 21/8, đội CSGT số 1, phòng CSGT đường bộ - sắt (PC67), Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bàn giao cháu Phạm Văn Thương (SN 2005) đi lạc về cho gia đình là anh Phạm Văn Thường và chị Đồng Thị Hoa (trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 20/8, cháu Phạm Văn Thương theo bà nội đi lễ chùa trên địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Khi bà vào chùa thắp hương thì Thương ở ngoài chơi và đi lạc. Sau khi lễ chùa, bà nội cháu Thương ra ngoài tìm nhưng không thấy nên tự đi tìm một mình.

Đội CSGT số 1 trao trả cháu Thương về với bố mẹ (Ảnh CTV)

Đến khoảng 15h30, khi đang điều tiết giao thông tại số 74 Nguyễn Văn Linh (ngã tư Cơ Điện), huyện An Dương, TP.Hải Phòng, Thượng úy Bùi Tiến Thành (thành viên tổ công tác) thuộc đội CSGT số 1 phát hiện 1 cháu bé vừa đi vừa khóc ở giữa dải phân cách.

Sau khi anh Thành tiến lại hỏi han thì cháu bé cho biết đã bị lạc khi đi chùa cùng bà nội.

Cùng thời điểm đó, trên mạng xã hội Facebook có người đăng tìm cháu Phạm Văn Thương (12 tuổi, là con anh Phạm Văn Thường và chị Đồng Thị Hoa, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Sau khi đối chiếu các đặc điểm nhận dạng, đội CSGT số 1 đã liên hệ với gia đình cháu Thương. Đến 18h chiều cùng ngày, đội CSGT số 1 đã bàn giao cháu Thương về cho gia đình trong niềm hạnh phúc của mọi người.

Chị Hoa, mẹ cháu Thương chia sẻ: “Trong một lần bị tai nạn ở đầu hồi nhỏ khiến cháu bị suy giảm trí nhớ. Cháu không nhớ số điện thoại của bố mẹ nên chúng tôi rất hoang mang khi nghe tin cháu đi lạc.

Rất may, các chiến sỹ công an đã phát hiện và liên lạc giúp gia đình tìm được cháu. Gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ lòng biết ơn tới cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSGT số 1, Công an TP.Hải Phòng”.

Lã Tiến