Cùng cam kết để ngày tết ở vùng biên được bình yên không tiếng nổ

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chiều 1/1, tại địa bàn Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), liên ngành công an - biên phòng - quân sự, chính quyền các địa phương, trường học đóng trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức ký kết, tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của các lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh. Đại tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát biểu: “Để giảm thiểu việc mua bán, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ trong dịp tết, công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương, của các lực lượng chức năng đến với người dân là rất quan trọng. Không những tuyên truyền cho người dân, mà cần phải tuyên truyền ở các trường học, để các em học sinh nhận thức được hậu quả của việc mua, bán, sử dụng các vật liệu nổ”.

Hương Sơn huyện vùng biên của tỉnh Hà Tĩnh, là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tuy nhiên đây cũng là điểm nóng của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo. Nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ có nhiều diễn biến phức tạp.

Các địa phương, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết không sử dụng các loại vật liệu nổ.

Nhận định tình hình đó, trong năm 2016, lực lượng chức năng trên địa bàn Hương Sơn đã phối hợp kiểm tra, vận động nhân dân nộp hàng trăm khẩu súng, công cụ hỗ trợ, đao, kiếm các loại; bắt hàng chục vụ, khởi tố 3 vụ, 7 bị can mua bán, vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 300 kg pháo các loại, 46 kíp mìn và 12 mét dây cháy chậm; xử lý hành chính 12 vụ, 12 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết.

Để giảm thiểu tối đa việc sử dụng, mua bán các loại vũ khí, vật liệu nổ, liên ngành công an - biên phòng - quân sự huyện Hương Sơn, các địa phương, trường học, doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ký cam kết, đề ra một số giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Theo đó, các địa phương, ngành chức năng phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định; chỉ đạo các ngành, các tổ chức, đoàn thể, trường học tổ chức ký cam kết cho cán bộ, nhân dân, hội viên, học sinh không vi phạm; các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Lễ ký kết được diễn ra tại địa bàn Khu KT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Có thể thấy, những năm qua, việc thực hiện ký cam kết đã giảm thiểu được đáng kể tình trạng mua bán, sử dụng vật liệu nổ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, đem lại một cái tết bình yên, hạnh phúc cho người dân trên cả tuyến vùng biên này.

Ngân Hà