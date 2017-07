Danh tính 14 cán bộ bị truy tố liên quan đến đất đai ở xã Đồng Tâm

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ và ra cáo trạng, truy tố 14 bị can nguyên là cán bộ huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin mà PV tìm hiểu được, trong số 14 bị can, có 10 cựu cán bộ xã Đồng Tâm, trong đó 3 bị can nguyên là chủ tịch UBND, một bí thư, một chủ tịch HĐND, trưởng ban tài chính... Ngoài ra, còn có 4 cán bộ thuộc văn phòng Đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đức (nay là sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).

Theo tài liệu truy tố các bị can xác định, từ năm 2002 đến 2013, 10 cựu cán bộ xã Đồng Tâm đã buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn hoặc vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền và hợp thức hóa đất lấn chiếm cho một số hộ dân tại địa phương.

Cổng làng Hoàng, xã Đồng Tâm.

4 cán bộ thuộc văn phòng Đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất Mỹ Đức đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký xác nhận giấy tờ cho những diện tích đất bị lấn chiếm không có căn cứ.

Nhằm tiếp cận thông tin kịp thời về vụ án, ngày 5/7 nhóm PV báo Người Đưa Tin đã có buổi liên hệ làm việc với ông Nguyễn Như Nghiêm, Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên lấy lí do không thụ lý vụ án nên ông Nghiêm đã từ chối cung cấp thông tin và hẹn PV làm việc vào ngày hôm sau (6/7) với bà Đặng Thị Thương Huyền, Phó Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Đức.

“Đây là một vụ án hết sức nhạy cảm liên quan đến 14 cán bộ của xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức nên việc phát ngôn rất hạn chế. Theo chỉ đạo của ngành nếu như cung cấp báo chí thì phải xin ý kiến chỉ đạo của ngành. Tức là việc được phát ngôn đến đâu và phát ngôn những gì cho cơ quan báo chí”, ông Nghiêm cho biết thêm.

Sáng 6/7, PV báo Người Đưa Tin quay trở lại trụ sở VKSND huyện Mỹ Đức để gặp bà Huyền. Trong buổi làm việc này, bà Huyền cho hay: “Toàn bộ cáo trạng đã chuyển cho TAND huyện Mỹ Đức, do đây là một vụ việc nhạy cảm nên chúng tôi không thể cung cấp cho báo chí được”.

Tiếp đó, sáng 7/7, PV đã có cuộc làm việc với ông Ngô Hồng Sơn, Chánh văn phòng VKSND TP.Hà Nội.

Ông Sơn cho biết: “Để cung cấp thông tin cho báo chí thì VKSND huyện Mỹ Đức phải có báo cáo lên VKSND TP.Hà Nội. Chỉ khi nào có sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên thì mới cung cấp cho báo chí…”.

Tuy nhiên ông Sơn cũng không đề cập đến việc VKSND huyện Mỹ Đức có xin ý kiến cấp trên hay không về trường hợp PV báo Người Đưa Tin đề nghị cung cấp thông tin vụ án này.

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung xuống đối thoại với bà con xã Đồng Tâm.

Theo thông tin mà PV có được, danh tính các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Tiến Triển (SN 1954, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm); Nguyễn Văn Sơn (SN 1958, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm); Lê Đình Thuần (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm); Nguyễn Xuân Trường (SN 1959, nguyên cán bộ Địa chính xã Đồng Tâm); Nguyễn Văn Đức (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm); Bùi Văn Dũng (SN 1958, nguyên trưởng Ban tài chính xã Đồng Tâm); Bùi Văn Hồng (SN 1958, nguyên xã đội trưởng xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Minh (SN 1960, nguyên trưởng Công an xã Đồng Tâm); Nguyễn Văn Khang (SN 1965, nguyên kế toán xã Đồng Tâm) và Nguyễn Văn Bột (SN 1955, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm). 10 bị can trên cùng trú tại thôn Hoành, xã Đông Tâm, huyện Mỹ Đức.

4 bị can khác gồm: Phạm Hữu Sách (SN 1965, trú tại thôn Đông Bình, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội; nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức); Đinh Văn Dũng (SN 1959, trú tại xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội; nguyên phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức, kiêm Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai); Bạch Văn Đông (SN 1974, trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức; nguyên phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai) và Trần Trung Tấn (SN 1975, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức; cán bộ hợp đồng Văn phòng đăng kí đất đai).

Nguyễn Bắc – Công Đức