Di lý đối tượng sát hại mẹ của bạn gái về Vĩnh Long để điều tra

Ngày 17/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã di lý đối tượng Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) từ Long An về Vĩnh Long, để điều tra về hành vi giết người.

Châu Thanh Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, Long được xác định là người sát hại bà Nguyễn Thị N. (54 tuổi, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Gây án xong, Long bỏ trốn lên TP.HCM, rồi về Long An và sang Campuchia. Đến ngày 15/7, Long đã đến Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đầu thú. Ngay sau khi Long đầu thú, cơ quan công an đã di lý đối tượng về Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra ban đầu, Long khai nhận, có quan hệ tình cảm với con gái bà N.. Đến ngày 6/7, Long đến nhà bà N. và xảy ra cự cãi. Sau đó, Long bỏ ra về. Khoảng 0h00 ngày 7/7, Long quay lại sát hại bà N..

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, vào thời điểm trên, ông Trần Văn Chính (61 tuổi, chồng bà N.) đang nằm ngủ ở hiên nhà thì nghe tiếng la thất thanh của vợ. Ông Chính nghĩ vợ bị điện giật bên trong nhà nên chạy vào xem sự việc.

Đến nơi, ông Chính phát hiện bà N. nằm dưới nền gạch trên vũng máu. Phát hiện trên cổ vợ có vết thương, ông Chính tri hô hàng xóm đến ứng cứu. Đồng thời, ông Chính gọi con trai, sống ở nhà kế bên cùng chạy qua đỡ bà N. lên, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà N. đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm