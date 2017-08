Đang đỉnh cao mùa dịch sốt xuất huyết nên các phường, xã, trường học, gia đình ở Hà Nội đều phun thuốc diệt muỗi. Không những thế, nhiều người dân lo lắng quá mức đã mua các loại kem, gel, dung dịch bôi, thuốc xịt lên da để chống muỗi, côn trùng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, dùng thuốc chống muỗi, côn trùng sai cách sẽ rước độc vào người.

BS. Phạm Hồng Lãnh, bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, dị ứng với thuốc diệt muỗi có nguyên nhân từ việc da quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, đặc biệt là trẻ nhỏ, rất dễ bị dị ứng với thuốc phun diệt muỗi.

Dị ứng còn do phun thuốc kém chất lượng, không che phủ đồ trước khi phun, nhà cung cấp không nhắc nhở khách hàng về vấn đề an toàn, hoặc do thiếu sót từ nhà cung cấp dịch vụ. Dị ứng cũng hay gặp phải ở trường học, gia đình nếu đóng kín cửa sau khi phun thuốc.

Nhiều người dân mua thuốc diệt muỗi về phòng dịch. (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia y tế cảnh báo, dịch sốt xuất huyết đang hoành hành tại Hà Nội, việc phòng, chống dịch là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, người dân cũng không nên lạm dụng các loại thuốc diệt muỗi phun trong nhà hay kem chống côn trùng, gel đuổi muỗi… bôi lên da, tránh tác dụng phụ của sản phẩm đến sức khỏe.

Theo ghi nhận của PV, hiện trên thị trường rao bán rất nhiều sản phẩm đuổi muỗi, diệt kiến ba khoang… Phần lớn người bán đều cam kết thuốc không gây hại cho trẻ, tuy nhiên, theo khuyến cáo của BS. Văn Thế Trung, bệnh viện da liễu TP.HCM, khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào vào cơ thể, mọi người cũng nên biết loại mình đang dùng chứa thành phần gì. Thuốc chống muỗi được dùng nhiều cho trẻ em nhưng trẻ em lại là đối tượng dễ bị tác dụng phụ nhất từ việc sử dụng các sản phẩm này.

Các loại thuốc chống muỗi đều có khả năng tác động lên hệ hô hấp và ảnh hưởng đến làn da của trẻ. Một số loại hóa chất tổng hợp trong thuốc chống muỗi có thể nguy hiểm cho cơ thể bé khi chúng xâm nhập vào trong da. Vì vậy với trẻ nhỏ, nên sử dụng thuốc dạng nước hoặc kem thay vì thuốc phun xịt. Với những bé dưới 6 tháng tuổi, tốt nhất không nên cho bé dùng thuốc chống muỗi; trẻ trên 6 tháng tuổi nên tránh dùng kem chống muỗi bôi trực tiếp lên da.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu bôi thuốc chống muỗi kéo dài và bôi nhiều cũng có thể gây hại cho da. Đôi khi còn xuất hiện các tác dụng phụ như phản ứng kích ứng (da đỏ lên, rát, bong vảy) hoặc gây dị ứng da (da sưng nề, đỏ lên, ngứa, mụn nước li ti hoặc có mủ…). Những trường hợp viêm da cơ địa (cả trẻ em và người lớn) có làn da rất mẫn cảm nên cẩn thận khi sử dụng các sản phẩm chống muỗi.

N.Giang