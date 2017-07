Điều tra nhóm côn đồ cầm hung khí hành hung 4 người tại chung cư

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận, cơ quan công an đang làm rõ sự việc 4 người dân bị nhiều đối tượng thanh niên cầm hung khí đánh trọng thương tại sảnh chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ.

Theo thông tin trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 01/7, người dân đi tập thể dục tại khu vực sảnh chung cư thấy nhóm thanh niên mang theo hung khí, lao vào đánh 4 người (cả nam và nữ) tại sảnh chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy TP.Hà Nội.

Vị Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết thêm: Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và lấy lời khai các nhân chứng để thu thập thập thông tin.

Ông D. và con trai bị nhóm côn đồ hành hung phải nhập viện

Bước đầu cơ quan CSĐT xác định danh tính 4 nạn nhân gồm: ông Trần Trung D. (SN 1959, trú tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội); anh Trần Minh N. (SN 1995, con trai ông D.); chị Trần Nhật A. (SN 1999, con gái ông D.) và anh Đàm Quang V. (SN 1994, bạn của anh N.).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào khoảng 22h ngày 1/7, gia đình nạn nhân đang vận chuyển đồ đạc của công ty tại chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Tại đây, chị A. bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt tiến tới gần và có hành vi trêu ghẹo.

Phát hiện sự việc, ông D. đã nhắc nhở nhưng bất ngờ bị hai thanh niên này lao vào hành hung. Tiếp đó, hàng chục thanh niên khác chạy tới cầm hung khí lao vào tấn công ông D. đến bất tỉnh.

Sự việc đang diễn ra thì anh N., anh V., vội chạy tới can ngăn cũng bị nhóm thanh niên này cầm hung khí tấn công dã man. Chị A. thấy ông D. bị đánh bất tỉnh chạy lại van xin thì bị nhóm thanh niên đánh chảy máu.

Sau đó, sự việc được báo lên cơ quan Công an phường Trung Hòa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, nhóm thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện công an phường đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an quận Cầu Giấy và Công an thành phố để điều tra làm rõ vụ việc.

Công Đức