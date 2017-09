Điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 12h5 ngày 20/9, tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tình Thái Nguyên. Vào thời điểm này, gia đình ông Cáp Trọng Tính (SN 1950, trú tại tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương) bàng hoàng phát hiện vợ chồng con trai là anh Cáp Trọng Th. (SN 1984) và chị Dương Thị T. (SN 1986) tử vong tại phòng ngủ.

Quá sợ hãi, gia đình đã hô hoán mọi người và báo cáo lên cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Xuân Phương cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Phú Bình.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện nạn nhân Dương Thị T. có nhiều vết bầm tím ở cổ. Nhận định ban đầu, Cáp Trọng Th. đã giết vợ, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Được biết, Cáp Trọng Th. mới ra tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy được một thời gian. Về địa phương, Th. chưa có công ăn việc làm ổn định. Còn chị T. đang làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà.

Công an xã Xuân Phương cho biết, trước đó, vợ chồng chị T. chưa xảy ra mâu thuẫn nào phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

