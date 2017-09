Điều tra vụ khách đến nhà chơi, dâm ô con gái bạn

Trưa 19/9, Công an phường Thái Học, thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã lập biên bản, lấy lời khai các bên liên quan đến việc em N.T.M. (SN 2005, trú tại khu dân cư Linh Chép 7, phường Thái Học) bị bạn của bố mình thực hiện hành vi dâm ô.

Sau đó, công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an thị xã Chí Linh giải quyết theo thẩm quyền.

Theo trình báo của ông D. (bố em M.), sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 16/9. Vào thời điểm trên, D.V.Th. (SN 1957, trú tại khu tập thể nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Hải Dương) cùng một người bạn đến nhà ông D. chơi.

Do khách đến đột xuất nên ông D. có dặn con gái ở nhà nấu cơm, còn ông đi mua đồ nhậu.

Vì Th. làm cùng mình tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Quảng ninh) nên ông D. tin tưởng để M. ở nhà cùng với 2 người bạn.

Hình minh họa.

Một lúc sau, khi em M. đang ở trên nhà thì Th. gọi xuống nhờ bật hộ bếp ga.

Theo em M., khi xuống bếp, Th. rút trong túi đưa cho em 20 nghìn đồng nhưng em không lấy.

Lập tức, "yêu râu xanh" đẩy em M. vào góc tường và hôn vào môi em. Sau đó, Th. vạch áo em lên và sờ soạng khắp cơ thể. Th. còn dọa em M. cấm nói với ai.

Rất may cho em, lúc đó chị gái đi học về phát hiện vụ việc nên đã gọi mọi người xung quanh. Lúc này, Th. mới chịu bỏ em M. ra và đi lên nhà, thản nhiên ngồi uống rượu.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc 5 ngày, Th. đến nhà chơi và cũng giở trò với em M. nhưng bị gia đình phát hiện.

Vụ việc ngay sau đó được gia đình em M. trình báo tới tổ dân phố và Công an phường Thái Học. Nhận được tin báo, ngay lập tức, công an phường xuống lập biên bản, lấy lời khai các bên và lập báo cáo gửi Công an thị xã Chí Linh.

Lã Tiến