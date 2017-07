Dự báo thời tiết ngày 21/7: Mưa lớn diện rộng, Hà Nội ngập cục bộ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/7 tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày 21/7, hiện tượng mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên khắp cả nước. Đặc biệt, khu vực Hà Nội ngay từ chiều tối 20/7 đã xuất hiện mưa vừa, mưa to,có nơi mưa rất to. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày 21/7 thời tiết Bắc Bộ duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam, kết hợp với gió Đông Nam phát triển nên trong đêm 20/7-22/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Hà Nội từ đêm 20/7-22/7 có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Thời tiết mưa kéo dài, người dân Thủ đô Hà Nội cần chú ý thường xuyên theo dõi cảnh báo mưa ngập úng các tuyến phố tại một số quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân.

Người dân cần hết sức chú ý khi lưu thông trên các tuyến đường, phố thường xuyên ngập úng sau mưa lớn như: Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ, Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn (trước cửa ga Hà Nội), Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đội Cấn, Thụy Khuê, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Vương Thừa Vũ, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Văn Thái…

Dự báo thời tiết từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, mực nước thượng lưu sông Thao tại Lào Cai, sông Chảy tại Bảo Yên, sông Lô tại Hà Giang đang lên rất nhanh. Lưu lượng nước đến hồ Lai Châu trên sông Đà đang tăng chậm. Thời tiết bất thường với mưa lớn, lan rộng sẽ xuất hiện lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc.

Đặc biệt tại tỉnh Hà Giang, nguy cơ rất cao ở các huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Tại tỉnh Tuyên Quang, nguy cơ cao ở các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên; tỉnh Lào Cai nguy cơ đặc biệt cao các huyện: Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa, Văn Bàn; tỉnh Yên Bái (nguy cơ cao): Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên; Lai Châu (nguy cơ cao): Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên, TP.Lai Châu; Điện Biên (nguy cơ cao): Mường Nhé, Mường Lay, Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông; Sơn La (nguy cơ đặc biệt cao): Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Sông Mã; Thái Nguyên (nguy cơ cao): Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, Đại Từ; Bắc Kạn (nguy cơ cao): Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì; Cao Bằng (nguy cơ cao): Nguyên Bình, Thạch An, Thông Nông, Hà Quảng; Quảng Ninh: Ba Chẽ, Hoành Bồ, Tiên Yên…

Thời tiết diễn biến bất thường với mưa dông ở Bắc Bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, người dân khi ra đường cần hết sức chú ý, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ngọc Hà