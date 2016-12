Dùng dây thừng siết cổ cụ bà đến chết để trộm bò

Ngày 24/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tiến Dũng (18 tuổi), trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để phục vụ điều tra về tội Giết người.

Đối tượng Trần Tiến Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, trước đó một tuần, Trần Tiến Dũng từ Hà Nội về quê Hà Tĩnh, xin ơn nhờ nhà một người bạn tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân. Sau vài ngày, Dũng nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản của gia đình bạn.

Khoảng 22h ngày 22/12, Dũng xếp hành lý và lấy một sợi dây thừng tại chuồng bò bỏ vào ba lô, nói với gia đình bạn là bắt xe ô tô quay ra Hà Nội. Đến 1h sáng ngày 23/12, Dũng quay lại, đột nhập vào phòng ngủ của bà nội bạn (cụ Phạm Thị S., 74 tuổi) để trộm cắp tài sản.

Nghe tiếng động, bà S. tỉnh dậy và tri hô, Dũng liền lao tới ghì tay vào cổ, lấy dây thừng buộc tay, chân. Khi nạn nhân la hét, Dũng tiếp tục dùng dây thừng siết cổ cụ bà cho đến chết, rồi đẩy thi thể xuống gầm giường, lấy chiếu đắp lên.

Sau khi gây án, Dũng dắt trộm một con bò của gia đình bạn mang đi bán, nhưng sợ bị lộ nên đành bỏ lại trước nhà một người dân.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Mỹ, Công an huyện Nghi Xuân kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra. Trong quá trình chạy trốn, đối tượng Trần Tiến Dũng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh