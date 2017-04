Giảm 100% giá vé qua trạm Bến Thủy cho người dân hai bên cầu

Sáng ngày 11/4, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của bộ Giao thông Vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đã có buổi làm việc với hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) về vấn đề thu phí ở trạm BOT cầu Bến Thủy.

Từ 24/4/2017, nhiều phương tiện sẽ được áp dụng giảm 100% giá vé qua trạm Bến thủy.

Sau cuộc họp kín với các đơn vị, cơ quan liên quan, bộ GTVT đã đưa ra ý kiến thống nhất là dừng thực hiện chủ trương giảm 50% giá vé qua cầu đã ra văn bản trước đó, mà thực hiện phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ mới tại trạm Bến Thủy.

Cụ thể, giảm 100% phí cho các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú; các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngoài ra, các phương tiện xe buýt khi lưu thông qua trạm Bến Thủy cũng sẽ được giảm 100% giá vé. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 24/4/2017.

Để thực hiện phương án này, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố có liên quan phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thống kê cụ thể các phương tiện được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên.

Sở GTVT, sở Tài chính Nghệ An và Hà Tĩnh yêu cầu các đối tượng kinh doanh vận tải xe buýt thực hiện giảm giá vé cho hành khách sau khi thực hiện việc giảm giá. Riêng nhà đầu tư phải xây dựng phương án thu giá dịch vụ để đảm bảo các phương tiện qua trạm thuận lợi, tránh ùn tắc.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ 1 quý/lần (trước ngày 30 của tháng cuối quý) cung cấp tình hình biến động về các loại phương tiện thuộc đối tượng giảm giá nói trên để nhà đầu tư cập nhật, thực hiện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện.

Người dân mong muốn di dời trạm thu phí đến nơi khác.

Trước đó, bắt đầu từ cuối năm 2016, người dân ở hai đầu cầu Bến Thủy (nối liền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) đã phản đối việc thu phí khi đi qua cầu, vì cho rằng họ không sử dụng bất cứ mét đường nào của BOT.

Người dân đã liên tục mang xe ô tô dán băng rôn, khẩu hiệu lưu thông trên cầu Bến Thủy; dùng tiền lẻ trả tiền phí khiến tình trạng tắc đường xảy ra nghiêm trọng. Trước việc này, bộ GTVT đã đồng ý giảm 50% phí qua cầu nhưng nhiều người dân vẫn không đồng tình.

Đặc biệt, vào ngày 9/4, do mất quá nhiều thời gian để đếm tiền lẻ, giao thông bị ùn tắc kéo dài, nên các nhân viên của trạm thu phí Bến Thủy đã mở cửa tự do cho phương tiện đi qua.

Cũng trong ngày hôm đó, hàng trăm người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung tại đường ven sông Lam (cách cầu Bến Thủy gần 200m), cùng nhau ký đơn khiếu nại tập thể gửi lên Chính phủ và Quốc hội, để phản ánh việc thu phí BOT tại trạm thu phí Bến Thủy.

Anh Ngọc

