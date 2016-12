Giáng sinh 2016: Độc đáo với những lời chúc Noel bằng tiếng Anh

1.Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a Magical Christmas.

Tạm dịch: Giáng sinh - cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn có một Giáng Sinh thần kỳ.

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh hay nhất (Ảnh: Internet).

2.May your Christmas be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.

Tạm dịch: Chúc cho bạn có một Giáng Sinh ấm áp, yên bìn, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giáng Sinh an lành và năm mới hạnh phúc.

3. You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

Tạm dịch: Bạn là một người thật đặc biệt và diệu kỳ; mong rằng Giáng sinh này cũng đặc biệt và diệu kỳ như con người của bạn! Giáng Sinh vui vẻ!

Tạm dịch: Cầu chúc bạn một Giáng sinh tràn đầy những khoảnh khắc đặc biệt, bình yên, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân. Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui và một năm hạnh phúc.

5. With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Tạm dịch: Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

Hãy dành lời chúc Noel 2016 cho người bạn thân yêu của mình.

6. It seems that Christmas time is here once again, and it is time again to bring in the New Year. We wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and we wish you happiness and prosperity in the year ahead.

Tạm dịch: Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi chúc bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng.

7. Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Tạm dịch: Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ khắc hạnh phúc nhất dành cho bạn.

8. Wishing you, your family and friends "MERRY CHRISTMAS." May peace, happiness , success & togetherness surround you & your loved ones the whole year long !!!

Tạm dịch: Chúc bạn và gia đình cùng người thân yêu một giáng sinh an bình, hạnh phúc thành công cũng như năm mơi tốt lành.

9. I hope you know how much I value your friendship. I wish you a very merry Christmas and may we enjoy many more years together as friends.

Tạm dịch: Tôi hy vọng bạn biết được tình bạn chút ta đáng giá nhường nào. Tôi chúc bạn điều tốt lành trong lễ giáng sinh và chúc tình bạn chúng ta mãi bền chặt.

10. Everything starts a new with the new year coming. May your new year be filled with the happinest things and yuor days with the bringtest promise.

Tạm dịch: Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.

Thanh Lam (t/h)