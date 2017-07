TP.Hà Nội chỉ đạo ứng phó bão số 2 đổ bộ

Theo đó yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, sở, ngành, doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước, cây xanh, điện lực... chủ động đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với bão số 2 và tình hình mưa lũ có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Chủ động chỉ đạo đối phó kịp thời với mọi diễn biến của bão và mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ đập trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước bố trí lực lượng thường trực, theo dõi, vận hành hồ, đặc biệt là đối với các hồ chứa nước đã đầy nước, sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện để xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP.Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng thông báo cho các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin trên để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện.

Các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tại các công trình, đặc biệt là công trình nhà cao tầng, các cẩu tháp phải được đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn khi có gió bão mưa lớn gây lún sụt làm đổ cẩu.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẵn sàng triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tổ chức lực lượng kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn trật tự trị an khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Phối hợp với sở Giao thông vận tải phân luồng giao thông khi có tình huống úng, ngập xảy ra, đặc biệt là khu vực nội thành.

Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến mưa, lũ, úng ngập về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP theo quy định.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 7h hôm nay bão trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất 90km/h (tương đương cấp 9), tăng một cấp so với hôm qua.

Với hướng di chuyển tây tây bắc, vận tốc 20km/h, đến 19h bão sẽ cách bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 120km về phía đông, sức gió không đổi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên từ chiều 16/7, các tỉnh ven biển Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8; giật cấp 9. Trong đất liền, các tỉnh, TP.Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương có gió cấp 3, cấp 4; giật cấp 5, cấp 6. Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nhất Nam