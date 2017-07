Hà Nội công bố kết luận thanh tra đất Đồng Tâm

Thanh tra Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2432/TBKL-TTTP thông báo kết luận thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (Mỹ Đức).

Đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Bản kết luận thanh tra khẳng định toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập các sơ đồ, bản đồ quản lý đất sân bay với 16 mốc giới.

Bản thông báo kết luận thanh tra đất tại Đồng Tâm.

Trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm 41 mốc thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn, hiện trạng đã được kiểm định của cơ quan đo đạc bộ TN&MT không có thay đổi, chuyển dịch, có diện tích 236,7ha, tăng 28,7ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng.

Tuy nhiên, diện tích 28,7ha tăng này chính là diện tích thuộc phần 31,9 ha bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ, không sản xuất nông nghiệp được và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn do Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh (sau khi trừ đường giao thông 2,5ha và sai số do đo đạc 0,7ha). Trong diện tích 236,7ha có 64,03ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (giảm 0,63ha so với diện tích đất 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh trước đây do sai số đo đạc).

Đến thời điểm Đoàn thanh tra làm việc, toàn bộ diện tích đất cơ bản phù hợp với diện tích đất các tổ chức đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh. Quá trình đo đạc ở các thời điểm có sai số không lớn, chủ yếu do trừ đường giao thông chạy qua, không làm ảnh hưởng tới việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Buông lỏng quản lý

Kết luận thanh tra cho biết, từ sau khi nhận đất đến trước ngày 1/7/2004 (thời điểm luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực), các đơn vị quốc phòng chưa làm thủ tục trình bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng quyết định diện tích 31,9ha đất bị ảnh hưởng của thi công mà Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao là thiếu sót.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra: Từ năm 1981 đến nay, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do các đơn vị quốc phòng quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng cũng như UBND xã Đồng Tâm đã bộc lộ sự buông lỏng quản lý trong một thời gian dài.

Kết luận thanh tra khẳng định kiến nghị của người dân là không đúng.

Trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng canh tác đất tăng gia hàng năm với UBND xã Đồng Tâm để UBND xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Từ năm 2012 đã dừng việc ký hợp đồng canh tác đất tăng gia nhưng đến nay các hộ dân vẫn đang sản xuất nông nghiệp tại đây, là buông lỏng quản lý đất quốc phòng…

Quá trình quản lý về dân cư và trật tự xây dựng, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Từ năm 2003 đến năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai.

Tháng 2/2017, một số công dân tự ý tổ chức đo đạc, phân lô trên phần diện tích đất Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đang thực hiện dự án quốc phòng trong diện tích đất sân bay Miếu Môn. Mặc dù, UBND xã Đồng Tâm đã có thông báo nêu rõ đây là đất quốc phòng, đề nghị các công dân không được vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong các ngày từ 25-28/2, một số công dân vẫn cố tình đưa máy móc vào để chia đất, xây dựng công trình trái phép.

Không có đất nông nghiệp 59ha xứ đồng Sênh như dân kiến nghị

Theo kết luận Thanh tra, nội dung kiến nghị liên quan đến diện tích đất nông nghiệp 59ha, các thông tin mà ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu không nhất quán. Trong đó, có đơn nêu là 49ha, có đơn nêu là 59ha do UBND xã Đồng Tâm quản lý; có đơn nêu là đất bỏ hoang; có đơn nêu 59ha đất nông nghiệp của nhân dân...

Qua xác minh, Thanh tra TP.Hà Nội cho biết, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có hơn 64ha. Do vậy, Thanh tra TP.Hà Nội cho rằng, việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng, phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106ha (có đơn nêu là 96ha) là không đúng.

Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của UBND xã Đồng Tâm, xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59ha hoặc 49ha xứ đồng Sênh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu.

Xử lý nghiêm các vi phạm Thanh tra TP cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Công an Hà Nội phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự bộ Quốc phòng để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan đối với quản lý, sử dụng đất quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Huyện Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng có biện pháp buộc những công dân đang chiếm giữ trái phép trả lại mặt bằng cho tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel để thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng.

Nhất Nam