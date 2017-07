Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tự tử trên phố Thanh Niên

Khoảng 8h sáng này 11/7, Công an phường Yên Phụ nhận được tin báo tại đối diện cửa hàng bánh tôm Hồ Tây có người đàn ông bị thương đang nằm tại bụi cây.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường làm việc.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Ngọc M. (SN 1945, trú tại số 31, ngách 42, ngõ Thống Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa). Trên người ông M. có vết thương ở cổ tay trái và ra nhiều máu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một đồng hồ đeo tay nhãn hiệu RADO, một điện thoại OPPO màu đen, sạc dự phòng và con dao rọc giấy cán nhựa có dính máu. Theo lời kể của các nhân chứng, nạn nhân đã tự tử bằng chính con dao này.

Công an quận Tây Hồ tặng quà động viên nạn nhân.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, Công an phường Yên Phụ đã báo cáo ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng kíp cấp cứu 115 đưa nạn nhân đi bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; đồng thời cử cán bộ túc trực để đề phòng và xử lý các trường hợp xấu có thể xảy ra.

Đến khoảng 15h cùng ngày, dưới sự vận động của lực lượng chức năng, ông M. đã bỏ ý định tự tử và từ bệnh viện về Công an phường Yên Phụ làm việc. Tại cơ quan công an, ông M. cho hay, do buồn chán chuyện gia đình nên đã dùng dao tự tử. Công an quận Tây Hồ đã tặng quà động viên nạn nhân nhanh bình phục sức khỏe và tinh thần.

Bùi Minh