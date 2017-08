Hà Nội: Nạn nhân nghi bị tai nạn giao thông bất ngờ chui ra từ bụi chuối

Khoảng 8h00 ngày 18/8, tại khu vực giao giữa khu đô thị Nam An Khánh với thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, người dân phát hiện chiếc xe máy Honda Wave nằm chỏng chơ dưới bụi cây sát mương nước.

Sau khi xuống dưới kiểm tra, người dân phát hiện chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân của nam thanh niên, 1 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại iPhone. Nghi chủ xe bị tai nạn, người dân tìm xung quanh nhưng không thấy có người.

Mọi người suy đoán, có thể sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân bị rơi xuống mương nước gần đó. Lập tức, người dân đã nhanh chóng báo lên cơ quan công an tới hiện trường để tìm tung tích nạn nhân.

Người dân phát hiện chiếc xe máy nằm dưới bụi cây.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng Công an xã An Khánh cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xuống hiện trường tìm kiếm tung tích nạn nhân nhưng mò dưới mương nước khắp nơi mà không thấy. Trong quá trình lực lượng công an đang tìm kiếm, bất ngờ có một nam thanh niên chui từ trong bụi chuối ra.

"Người này cho biết, khoảng 3h sáng nay (18/8), sau khi uống rượu say trên đường đi về đã lao xuống bụi cây. Do buồn ngủ nên đã chui vào bụi chuối gần đó", ông Hùng thông tin.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Vũ Văn Ph. (19 tuổi, trú tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Hiện, người này đang làm công nhân cho một công trình xây dựng trên địa bàn.

Cũng theo ông Hùng: "Sau khi về trụ sở tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, phía Công an xã An Khánh đã lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản cho nam thanh niên trên. Người này cũng không bị thương hay xây xát nặng".

Công Đức