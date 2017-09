Hà Nội: Ra đóng cửa sắt, 1 phụ nữ bị điện giật tử vong

Sáng 11/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Minh Cường (huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ 54 tuổi bị điện giật tử vong.

Hiện trường lúc xảy ra sự việc. (Ảnh: Đức Thịnh).

Thông tin từ lãnh đạo Công an xã Minh Cường cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/9, tại địa phận thôn Lam Sơn, xã Minh Cường. Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị D. (SN 1963, người địa phương).

Được biết vào thời điểm trên, một số người dân đã phát hiện đường dây điện trước cửa nhà bà D. bị chập cháy nên đã bảo bà chạy ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó người dân phát hiện bà này nằm bất động trước lối ra vào.

Đường điện không đảm bảo an toàn. (Ảnh: Đức Thịnh).

Tưởng rằng người phụ nữ bị vấp ngã, một người dân vội vàng lao tới đỡ nạn nhân nhưng lập tức bị nhiễm điện.

Sau đó người này may mắn thoát nạn, đồng thời hô hoán mọi người tới ứng cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhiều người dân đã tới hiện trường tiến hành cắt cầu dao điện và đưa bà D. vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.

Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Đức Thịnh).

Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình bà D. ở nhà, trong khi đó, người thân đi làm đồng chưa về.

Trao đổi với PV về nguyên nhân vụ việc, lãnh đạo Công an xã Minh Cường cho biết, do đường điện nhà hàng xóm bị hở nên truyền xuống cửa sắt. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Minh Cường cùng Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương có mặt để điều tra, làm rõ sự việc.

Nhất Nam