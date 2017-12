Đại biểu (ĐB) Tô Thị Bích Châu đặt vấn đề và kiến nghị cần quản lý tốt công tác giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ để không xảy ra tình trạng bạo hành như tại cơ sở mầm non Mầm Xanh.