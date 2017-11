Hà Nội: Truy tố nhóm đối tượng dùng lựu đạn tấn công cảnh sát

VKSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Chung (SN 1991) và Mai Kim Anh (SN 1992), cùng trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Theo đó, khoảng 0h ngày 25/2, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Phạm Văn Chung cùng đồng bọn bị lực lượng Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) phát hiện và triển khai biện pháp trinh sát, mật phục, đón đầu.

Đối tượng Chung và Kim Anh tại trụ sở công an.

Theo đó, khi Chung thuê xe ô tô taxi từ Lạng Sơn về theo hướng thị xã Sơn Tây, Công an thị xã Sơn Tây đã tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng tới gần, Chung tỏ ra ngoan cố, không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an rồi rút chốt an toàn của lựu đạn và ép lái xe taxi đóng cửa lại, cố thủ trong xe thách thức lực lượng thi hành công vụ.

Thời điểm đó, trong xe có Mai Kim Anh, hiện đang chung sống với Chung như vợ chồng. Khi tiếp cận gần chiếc xe taxi, Chung cầm lựu đạn lao ra ngoài hòng bỏ trốn, chạy được khoảng 100m, đối tượng tung lựu đạn về phía các trinh sát đang truy đuổi nhưng lựu đạn không nổ.

Ngay sau đó, đối tượng bị công an bắt giữ. Khám xét tại chỗ, công an phát hiện và thu được 300g ma túy tổng hợp dạng đá trên người đối tượng.

Đấu tranh khai thác đối tượng, ngày 23/2, Chung từ nhà ở huyện Bắc Sơn đi tới khu vực biên giới Việt - Trung (Lạng Sơn) mua 300g ma túy đá của một người nước ngoài giá 78 triệu đồng rồi mang xuống thị xã Sơn Tây giao cho Đặng Thu T. (SN 1986), ở thị xã Sơn Tây.

Trước đó, Chung đã kiếm được 1 quả lựu đạn mang theo người, nhằm mục đích khi bị lực lượng công an phát hiện, truy bắt sẽ sử dụng để chống trả.

Tại trụ sở công an, Chung khai tháng 2/2017 đã quen biết T., là người cần mua ma túy đá. Sau đó, đôi bên thỏa thuận Chung bán cho T. 300g ma túy đá với giá 31 triệu đồng/100g.

Sau khi Chung và Kim Anh bị bắt, Đặng Thu T. cùng một số đối tượng liên quan khác đã rời khỏi nơi cư trú, nên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Phong Ba