Hà Nội: Xác minh vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhi đánh bất tỉnh

Liên hệ với BS. Vương Trung Kiên - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội), chúng tôi được biết, sự việc xảy ra với BS. Lê Quang Dương – Phó khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời là trưởng kíp trực ngày 16/4 tại bệnh viện Đa khoa Thạch Thất.

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 16/4 tại khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, trong lúc đang cúi xuống xem bệnh án cho bệnh nhân, BS. Dương bị bố của bệnh nhi hành hung dẫn đến ngất xỉu tại chỗ.

Vết máu của bác sĩ còn lưu lại trên trang bệnh án.

“Ngày 13/4, bệnh nhi nhập viện với chẩn đoán bị tiêu chảy do virus Rota. Tình trạng bệnh trong tầm kiểm soát của bác sĩ. Trước đó, bệnh nhi đã được điều trị ở nhà 2 ngày nhưng không khỏi.

Đến ngày 16/4, người nhà có yêu cầu chuyển viện, khi đó trưởng kíp trực xuống giải thích cho người nhà bệnh nhi. Trước yêu cầu của gia đình, bác sĩ đồng ý để họ chuyển bé lên tuyến trên mà không có gì to tiếng hay xô xát.

Tuy nhiên, ngay trong sáng 16/4, người nhà bệnh nhân đã có lời lẽ đe dọa bác sĩ nếu con họ có bị làm sao”, BS. Vương Trung Kiên cho biết.

Khi BS. Dương đang cúi xuống xem hồ sơ bệnh án thì bố cháu bé bất ngờ dùng một chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu bác sĩ khiến bác sĩ bất tỉnh và máu chảy rất nhiều.

Ngay sau khi được nhân viên báo cáo tình hình sự việc, BS. Vương Trung Kiên đã chạy xuống khoa và tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. BS. Kiên đã cho cấp cứu tại chỗ và chuyển BS. Dương lên khoa Ngoại của bệnh viện ngay sau đó, đồng thời yêu cầu lực lượng bảo vệ tạm giữ người hành hung và báo cáo cơ quan chức năng.

Thời điểm Giám đốc bệnh viện có mặt tại hiện trường, người nhà bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ đe dọa, thậm chí văng tục với nhân viên y tế.

Hiện tại, đối tượng trên đã được đưa về trụ sở Công an huyện Thạch Thất để điều tra.

Hiện bác sĩ Dương đang được theo dõi chấn thương sọ não.

Cũng theo BS. Vương Trung Kiên, hiện BS. Dương đã tỉnh nhưng bị chấn thương phải khâu 7 mũi, có các biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nôn và phải theo dõi chấn thương sọ não.

“Lúc xuống đến nơi, nhìn máu rơi trên từng trang bệnh án, trên bàn, trên sàn nhà... tôi thực sự rất sốc và buồn. BS. Dương là người hiền lành, nhẹ nhàng, tận tâm với bệnh nhân và là bác sĩ được bệnh viện thu hút về theo diện có chuyên môn tốt, không phải người địa phương.

Ca mổ tim cứu sống một bệnh nhân có vết thương tim trong tình trạng nguy kịch vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, BS. Dương cũng tham gia”, vị Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thạch Thất nói.

Sau khi xảy ra sự việc, dù bệnh nhân vẫn trong tâm kiểm soát của bệnh viện, nhưng do yêu cầu của người nhà bệnh nhân, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất vẫn chuyển lên tuyến trên theo đề nghị của gia đình.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Lê Xuân Ka - Phó trưởng Công an xã Kim Quan, huyện Thạch Thất xác nhận có sự việc trên xảy ra tại bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng lực lượng bảo vệ giữ đối tượng hành hung, chờ phía công an huyện tới.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Nguyễn Huệ