Hải Dương: Phát hiện hai mẹ con tử vong dưới ao

Nhận tin, công an xã An Đức đã có mặt tại hiện trường, cùng với người dân địa phương vớt thi thể 2 nạn nhân xấu số, đồng thời điều tra nguyên nhân.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là chị B.T.T (SN 1979) và con trai là cháu Đ.Đ.P(SN 2014, cùng trú tại xóm 2, thôn Ứng Mộ, xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Ông Đoàn Đình Tuyển, trưởng công an xã An Đức cho biết: “Chiều ngày 20/9, chị T. còn đi đón con trai tại trường mầm non Hùng Sơn (thuộc xã Hùng Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Đến rạng sáng 21/9, do không thấy mẹ và em trai đâu, 2 con gái lớn của chị T. đã nhờ hàng xóm đi tìm thì phát hiện thi thể 2 người. Nguyên nhân ban đầu được xác định hai mẹ con chị Thanh tử vong do đuối nước.

Được biết, chồng chị T. đang đi lao động bên Trung Quốc. Hai con gái chị Thanh đều còn rất nhỏ, cháu lớn đang học cấp 2 và cháu thứ 2 đang học cấp 1.

Đình Quế