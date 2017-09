Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Th. chia sẻ: "Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, tôi nhận được nhiều sự quan tâm của phóng viên các báo và nhiều ý kiến chia sẻ của độc giả. Những lời động viên chân thành của các anh chị như tiếp thêm sức mạnh, động lực cho tôi trong những ngày vừa qua, giúp tôi sớm hồi phục sức khỏe và tăng thêm nghị lực sống sau này”.

Về việc lãnh đạo huyện An Dương từng nhiều lần vận động chị về công tác tại trường THCS thị trấn An Dương cách nhà riêng không quá xa, chị Th. cho biết chị từ chối vì việc công tác ở trường mới này cũng không giúp chị có thể một mình quán xuyến, chăm sóc tốt được cho các con.

Chị Th. mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi giúp chị quay trở lại công tác tại ngôi trường cũ (trường THCS An Đồng - PV).

Theo ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng, huyện đã rà soát, xem xét và cân đối chung để giải quyết nguyện vọng của cô giáo Th. bảo đảm thấu tình, đạt lý và công bằng cho các giáo viên.

Sức khỏe chị Th. đã ổn định và xuất viện về nhà điều trị.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, vào khoảng 9h ngày 8/9/2017, chị Th. được đồng nghiệp phát hiện nằm bất động tại nhà riêng trong tình trạng chân tay bủn rủn, miệng nôn trớ, sùi bọt mép.

Ngay sau đó, đồng nghiệp đã gọi điện cho người nhà chị Th. đến và đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Theo người nhà chị Th., trước đây chị công tác tại trường THCS An Đồng (huyện An Dương). Do nhà trường thừa 5 biên chế nên chị Th. và 4 giáo viên khác đã bị điều chuyển công tác đến dạy tại trường THCS Quốc Tuấn (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng).

Việc bị điều động từ ngôi trường gần nhà đến ngôi trường mới cách nhà chị Th. khoảng 10km mà không rõ lý do khiến chị và các giáo viên khác vô cùng bức xúc.

Hơn nữa, gia đình chị Th. có hoàn cảnh đặc biệt, chồng thường xuyên làm nhiệm vụ xa nhà, mẹ chồng hay đau ốm, một mình chị nuôi 3 con nhỏ.

Chị Th. đã làm đơn gửi phòng GD&ĐT huyện An Dương, lãnh đạo huyện An Dương xin ở lại trường để thuận tiện công tác và có thời gian chăm sóc cho gia đình.

Tuy nhiên, dù đã làm đơn và nhiều lần lên gặp các lãnh đạo nhưng chỉ nhận được động viên sang trường mới. Quá buồn chán, chị Th. đã uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết.

Lã Tiến