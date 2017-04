Hải Phòng: Điều tra việc một thanh niên tử vong do mâu thuẫn tình ái

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng xác nhận: Vào khoảng hơn 11h, ngày 6/4, Bùi Xuân Đ. (SN 1975), trú tại thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo và Lã Viết Tr. (SN 1983), trú tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương có hẹn nhau để nói chuyện tại khu vực ngã 3 Cúc Phố, trên QL 37 thuộc địa phận xã Vinh Quang.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm thi thể anh Tr.

Câu chuyện giữa 2 người đàn ông xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Theo đó, cả Đ. và Tr. cùng yêu một người phụ nữ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành cuộc cãi vã, 2 bên có xảy ra xô xát. Đến hơn 12h, anh Tr. bỏ chạy và Đ. có đuổi theo. Đến khu vực cầu mới thuộc thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, anh Tr. đã nhảy xuống sông Chanh Dương, Đ. đứng ở trên bờ cầm gạch ném xuống.

Chưa rõ Đ. cầm gạch ném xuống sông có trúng anh Tr. không, nhưng từ thời điểm đó không thấy anh Tr. nổi lên.

Sự việc thu hút sự chứng kiến, theo dõi của nhiều người dân

Ngay sau đó sự việc đã được báo cáo lên Công an xã Vinh Quang và Công an huyện Vĩnh Bảo. Đối tượng Đ. đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, thi thể của anh Tr. đã được cơ quan chức năng trục vớt và tiến hành khám nghiệm pháp y.

Sự việc đang được công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

