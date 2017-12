Đại biểu Phạm Thu Xanh - Giám đốc sở Y tế Hải Phòng có nêu câu hỏi chất vấn về chủ trương xây dựng Nhà tang lễ tại địa điểm cũ trại tạm giam của Công an Hải Phòng (trên đường Nguyễn Đức Cảnh) có đúng quy hoạch, có ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch; xe tang ra vào có gây ùn tắc giao thông hay không; xây dựng gần bệnh viện có gây tâm lý, có biện pháp gì giảm tiếng ồn?

Trả lời chất vấn, ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc sở Xây dựng cho hay, thành phố mới có 4 nhà tang lễ, trong đó chỉ có 1 nhà tang lễ của bệnh viện Hải quân đáp ứng yêu cầu, còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn.

Theo quy hoạch, Hải Phòng hiện cần tối thiểu 8 nhà tang lễ. Sở Xây dựng đã đề xuất 4 địa điểm, trong đó có 2 địa điểm nằm trong quy hoạch nghĩa trang thành phố là khuôn viên bệnh viện Việt- Tiệp cơ sở 2 tại xã An Đồng (huyện An Dương) và trên đường liên phường tại phường Tràng Cát (quận Hải An).

Còn lại 2 địa điểm nằm ngoài quy hoạch nghĩa trang là khu đất chân cầu Niệm 2, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) và khu đất quy hoạch mở rộng bệnh viện Việt-Tiệp tại địa điểm cũ trại tạm giam của Công an thành phố trên đường Nguyễn Đức Cảnh.

Khu vực trại tạm giam của Công an Hải Phòng sẽ xây dựng thành Nhà tang lễ mở rộng.

Theo ông Thanh, trước mắt, thành phố sẽ chuyển diện tích gần 10.000m2 của trại tạm giam Công an thành phố thành Nhà tang lễ. Dự kiến việc xây dựng sẽ hoàn thành trong năm 2018.

Nhà tang lễ mới dự kiến sẽ có 1 tầng và 1 tầng hầm, 2 nhà chờ 2 tầng. Bên cạnh đó là có diện tích khu tâm linh phù hợp tương ứng với diện tích của khu tâm linh đang có ở nhà tang lễ 39 Trần Nguyên Hãn.

Ông Thanh cho rằng, việc di chuyển Nhà tang lễ bệnh viện Việt- Tiệp vào khu đất của trại tạm giam cũ có sẵn mặt bằng, sẽ đáp ứng ngay nhu cầu của cộng đồng dân cư. Đây không phải là công trình xây mới mà thực chất là di chuyển Nhà tang lễ bệnh viện Việt-Tiệp vào phía trong.

Việc quản lý công trình sau khi hoàn thành xây dựng sẽ giao cho công ty mai táng như địa điểm cũ… Về việc tổ chức giao thông, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp cùng sở GTVT để báo cáo UBND TP.Hải Phòng tổ chức phân luồng giao thông hợp lý.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng khẳng định, chủ trương lựa chọn xây dựng nhà tang lễ thành phố gần bệnh viện, trong khu vực trung tâm thành phố là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu của người dân. “Nhiều gia đình sống trong ngõ chật hẹp, hoặc ở nhà cao tầng rất khó khăn khi có tang gia, hoặc thậm chí ở mặt đường nhưng tổ chức tang lễ trên hè phố, lòng đường cũng rất bất tiện. Trong thành phố, để tìm được địa điểm phù hợp, đúng tiêu chuẩn quy định rất khó”, ông Thành nói.

Ông Thành cho rằng, chủ trương đúng nhưng nhân dân chưa đồng tình, ủng hộ thì chủ trương đó chưa thành công. “Do đó, UBND TP.Hải Phòng cần xây dựng phương án cụ thể, quy hoạch, thiết kế kiến trúc thật khoa học, bảo đảm không ảnh hưởng tới du lịch, giao thông. Sau khi có quy hoạch chi tiết sẽ công khai xin ý kiến nhân dân. Khi lòng dân ủng hộ, tổng hợp lại báo cáo thành phố, mới cho triển khai”, ông Thành đề nghị.

Trước đó, ngày 25/11/2017, TP.Hải Phòng đã di chuyển hơn 700 phạm nhân tại trại tạm giam trên đường Nguyễn Đức Cảnh tới trạm giam mới ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão một cách an toàn.

Lã Tiến