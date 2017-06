Hai xe máy đối đầu khiến một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 29/6, anh Lê Ngọc A. (24 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô biển số 64H7–05xx đi trên đường liên xã, khi đi đến đoạn đường thuộc ấp An Hưng, xã An Bình thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 64B1–319.xx do anh Lê Minh Đạt (20 tuổi) điều khiển chở phía sau là anh Võ Tấn Hoàng (18 tuổi, cả 2 cùng ngụ xã An Bình).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Sau va chạm, anh A. ngã xuống đường bị thương nặng nên được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn anh Đạt và anh Hoàng bị xây xát nhẹ. Đến rạng sáng ngày 30/6, do vết thương quá nặng, anh A. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm