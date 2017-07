Hàng loạt công trình của DN ông Thản bị ‘bêu tên’ vi phạm PCCC

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Hà Nội khóa XV ngày 5/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP cho biết, Thanh tra TP đã chuyển cho Công an TP kết luận sai phạm xây dựng tại các doanh nghiệp, trong đó có Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT. Đây là đơn vị triển khai khoảng 12 dự án trên địa bàn TP.Hà Nội. Qua điều tra, các dự án này đều có dấu hiệu trốn thuế và vi phạm về quản lý nhà ở. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho hay: "Sang tuần, sau khi có ý kiến của lãnh đạo bộ Công an, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố những sai phạm của Doanh nghiệp này trên địa bàn TP.Hà Nội. Nếu bộ Công an yêu cầu cục C46 (cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng) khởi tố vụ án, Công an TP.Hà Nội sẽ chuyển hồ sơ sai phạm của đơn vị này sang bộ Công an".