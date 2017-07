Hòa Bình: Bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm khiến người dân nhức nhối

Thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an TP.Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ Quách Đăng Hùng (SN 1992, trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 9/7, Công an TP.Hòa Bình nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Thanh H. (trú tại tổ 2, phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình) về việc ki-ốt do ông thuê để kinh doanh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 310 triệu đồng và khoảng 10 cây vàng, tổng trị giá tài sản khoảng 610 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an TP.Hòa Bình đã nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tinh thần quyết tâm đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Quách Đăng Hùng đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng về tội Trộm cắp tài sản.

Quách Đăng Hùng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan CSĐT, Hùng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, qua quan sát, Hùng nhận thấy ki-ôt thuê của ông Nguyễn Thanh Hà có nhiều sơ hở nên đã đột nhập vào trộm cắp tài sản vào 1h sáng 9/7. Gây án xong, Hùng được bạn có tên là Hợp đến đón và đưa về nhà ngủ.

Từ lời khai của Hùng, Công an TP.Hòa Bình tiếp tục bắt giữ đối tượng Đỗ Công Hợp. Tiến hành khám xét nơi ở của Hợp, cơ quan công an thu giữ được cục bột màu trắng, 1 viên thuốc màu hồng nghi là ma túy, cùng 58 triệu đồng và 17 chiếc nhẫn màu vàng. Qua đấu tranh khai thác, Hợp khai tất cả những đồ vật đó đều do Hùng đưa.

Trước đó, Quách Đăng Hùng đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp khác trên địa bàn. Được biết Hùng nghiện ma túy rất nặng, đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

PV