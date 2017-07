Hoa hậu Biển Thuỳ Trang rực rỡ trong cuộc thi 'Tài sắc Tràng An'

Mới đây, BTC cuộc thi Tài sắc Tràng An cho biết, nhằm tìm kiếm, tôn vinh và quảng bá nét đẹp truyền thống của người con gái Kinh kỳ, đồng thời tôn vinh giá trị Chân – Thiện – Mỹ và giữ gìn giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc, cuộc thi Tài sắc Tràng An đã được tổ chức, hướng đến đối tượng là các thí sinh đến từ miền Bắc.

Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 28/9/2017 tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Danh hiệu cao nhất sẽ có trị giá 500 triệu đồng bao gồm vương miện, tiền mặt hoặc hiện vật tương đương.

BTC cuộc thi Tài sắc Tràng An.

Ông Phạm Xuân Hải, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Thí sinh là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 – 28, hiện đang sinh sống, làm việc và công tác tại các tỉnh miền Bắc đều có thể tham gia cuộc thi này". Khi được hỏi vì sao lại "trẻ hoá" thí sinh ở độ tuổi 16 như vậy? Ông Hải lý giải: “Khi ở độ tuổi 16, các cô gái có tài, có sắc nhưng chưa đủ tuổi để tham gia các cuộc thi khác, thì Tài sắc Tràng An sẽ là môi trường để các bạn trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm để tự tin tham gia vào những đấu trường sắc đẹp trong tương lai...” .

Tiếp đó, BTC công bố chiếc vương miện để trao cho Hoa khôi cuộc thi được làm bằng chất liệu gỗ trầm hương, bà Lê Xuân Anh, Phó Trưởng ban, Phó ban Cố vấn cho biết: “Ở cuộc thi này, vương miện được làm bằng gỗ vì BTC muốn mọi chi tiết đều phải thể hiện được sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Gỗ trầm hương vốn rất mềm, khó đục đẽo nên để chế tác được vương miện rất khó. Nhưng bù lại, nó có thể giữ được rất lâu và chúng tôi đã phải nhờ đến 15 nghệ nhân mới hoàn thành chiếc vương miện để tôn vinh vẻ đẹp Việt.

Vương miện bằng gỗ được phủ một lớp vàng và được gắn kim cương tự nhiên ở bên ngoài. Đây có thể coi là chiếc vương miện bằng gỗ đầu tiên của Việt Nam và rất đáng được lưu giữ lại".

Bà Lê Xuân Anh, Phó Trưởng ban, Phó ban Cố vấn cuộc thi

Đề cập đến vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ ở các thí sinh, bà Xuân Anh khẳng định: “Hiện nay, các cô gái trẻ đều có xu hướng và quyền lợi được nhờ đến công nghệ để đẹp hơn, điều này đang dần trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Nếu thí sinh có phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là làm đẹp răng và thẩm mỹ ở một mức độ nhất định thì chúng tôi vẫn chấp nhận”.

Hoa hậu Biển Thuỳ Trang có mặt tại sự kiện này

Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Thuỳ Trang cũng có mặt trong lễ công bố cuộc thi Tài sắc Tràng An, cô diện một bộ váy màu đỏ khoe thân hình "đồng hồ cát" quyến rũ. Thuỳ Trang cho biết, cô vừa làm đồ án tốt nghiệp đại học và muốn làm công việc liên quan đến kinh doanh, bởi từ lâu cô đã muốn thử sức mình ở lĩnh vực mà cô được đào tạo là chuyên ngành Thiết kế Nội thất tại đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Hoa hậu Biển Thuỳ Trang và diễn viên Thiện Tùng

Chia sẻ về cuộc thi Tài sắc Tràng An, HH Biển Thuỳ Trang cho biết: "Gần hai năm trước, Thuỳ Trang cũng rất hồi hộp khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Biển 2016, nhờ nỗ lực của bản thân và cũng do may mắn nữa nên Trang đã giành được vương miện Hoa hậu. Trang hy vọng rằng, với cuộc thi Tài sắc Tràng An năm nay, sẽ có nhiều thí sinh có tài - có sắc dự thi, các bạn sẽ thêm một sân chơi trí tuệ, sắc đẹp mới để hoàn thiện và cọ xát với bạn bè cùng trang lứa...".

