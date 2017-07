Honda Accord là mẫu xe bị mất trộm nhiều nhất tại Mỹ

Trong những năm qua, tình trạng trộm xe tại Mỹ đã có dấu hiệu suy giảm nhưng những chiếc xế hộp vẫn là miếng mồi béo bở với giới đạo chích đường phố.

Theo số liệu từ văn phòng bảo hiểm tội phạm quốc gia NICB (Mỹ), đã công bố danh sách những xe bị trộm nhiều nhất trong năm 2016, đứng đầu vẫn là cái tên quen thuộc Honda.

Dựa vào số liệu từ NICB, Honda Accord tiếp tục là mẫu xe ô tô bị mất cắp nhiều nhất tại Mỹ năm 2016 với 50.427 vụ, ít hơn con số 52.244 vụ của năm 2015. Đứng thứ 2 là Honda Civic với 49.547 vụ. Xếp ở vị trí thứ 3 là Ford F-Series với 32.7221 vụ, thứ 4 thuộc về thương hiệu Chevrolet với đại diện là các mẫu bán tải với 31.238 vụ.

Đặc biệt nằm trong Top 5 xe bị trộm "viếng thăm" chính là Toyota Camry với tổng số 16.732 vụ.

Danh sách 10 xe ô tô bị trộm nhiều nhất tại Mỹ năm 2016:

Nhìn trong bảng thống kê 5 mẫu xe hay mất trộm nhất cho thấy, xu hướng các thương hiệu xe hơi phổ biến nhất được trộm yêu thích đến từ nhà sản xuất ô tô Mỹ và Nhật Bản.

Nối tiếp trong bảng danh sách đứng ở vị trí thứ 6 là Nissan Altima với 12.221 vụ được khách hàng thông báo mất tích, Dodge Ram đứng ở vị trí thứu 6 với 12.128 vụ,…

Theo đánh giá từ NICB, hầu hết các vụ trộm cắp liên quan đến Honda Civic và Accord được sản xuất vào năm 1998 và 1997.

Vậy lý do nào tại sao lại là Honda? Điều này không phải do lỗi của nhà sản xuất mà bởi chiếc xe bị trộm vẫn còn rất bền so với tuổi đời của chúng, nên khi bán lại vẫn giữ được giá. Hơn nữa, những chiếc đời cũ thường có hệ thống an toàn chống trộm còn quá thô sơ.

Trường Hải