Nghệ An: Bắt hung thủ đâm lái xe ôm cướp tài sản từ một vụ án khác

Ngày 21/7, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Văn Hùng (SN 1997), trú tại bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 4/7, người dân xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tá hỏa phát hiện một người đàn ông đang cố gắng lết từ cánh đồng vắng ra Quốc lộ 7 kêu cứu.

Trước khi ngất lịm, người này nói mình là tài xế xe ôm, vừa mới bị cướp. Thấy vậy, người dân địa phương lập tức gọi điện cho xe cấp cứu chở nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, công an lập tức truy tìm đối tượng táo tợn này. Trong khi công an đang truy tìm manh mối, vào ngày 9/7, một nam sinh 14 tuổi ở huyện Yên Thành đã đến trình báo mình bị một thanh niên dí dao cướp điện thoại.

Tuy nhiên, do hoảng sợ nên nạn nhân đã không nhớ rõ đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Nhưng nam sinh này cho biết, trong lúc giằng co, tên cướp bị thương ở tay. Từ lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra nghi ngờ, đối tượng gây ra vụ cướp xe ôm ở Diễn Châu và vụ cướp tài sản của nam sinh này là một.

Các trinh sát đã nhanh chóng tới những trạm y tế, bệnh viện của 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu để rà soát, tìm kiếm thì phát hiện có một bệnh nhân nhập viện với vết thương ở tay. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Hùng là đối tượng nghi vấn.

Cơ quan công an triệu tập Bùi Văn Hùng lên trụ sở để làm việc. Ban đầu, Hùng khẳng định mình không liên quan đến sự việc và vết thương ở tay là do bị tai nạn. Tuy nhiên, trước những biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên, Hùng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hùng khai, chiều 4/7, đối tượng đi từ Hà Nội về Nghệ An thì hết tiền. Vì vậy, Hùng đã thuê ông N.L.N. (SN 1948), trú xã Nam Sơn, huyện Đô Lương chạy xe ôm đi huyện Diễn Châu.

Khi đến lèn Hai Vai, xã Diễn Bình, Hùng nói tài xế chở tới một đoạn đường vắng. Sau đó, hắn dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế rồi cướp xe máy và 1 điện thoại di động.

“Em mượn điện thoại của bác lái xe để xin gọi nhờ, rồi rút dao ra bảo đưa ví đây. Nhưng bác không đưa và hỏi lại là định giết bác à. Sau đó, 2 bác cháu giằng co một lúc, em có đâm trúng vào tay và vai của bác. Thấy bác ném đá nên em lấy xe máy bỏ đi”, đối tượng Hùng khai.

Hùng là đối tượng đã có 2 tiền án.

Bị đâm, ông N. cố gắng lết ra Quốc lộ 7 rồi cầu cứu người đi đường và được bà con đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Về phần mình, chiếc xe máy cướp được, Hùng đem bán cho một người buôn sắt vụn giá 1 triệu đồng và bán điện thoại được 150.000 đồng. Đến ngày 9/7, Hùng hết tiền tiêu xài nên đã tiếp tục cướp điện thoại của một nam sinh khác.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Bùi Văn Hùng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù được một thời gian ngắn. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng Hùng ra xét xử trước pháp luật.

Anh Ngọc

Xem thêm video: