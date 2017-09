Tổng cục Giám sát, kiểm tra chất lượng và kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) vừa phát đi thông báo về việc triệu hồi đối với 1.635 xe hạng sang Infiniti do liên quan tới vấn đề lỗi túi khí an toàn.

Chương trình triệu hồi lần này sẽ do Đông Phong (Dongfeng Motor) của Trung Quốc và đối tác Nissan China Investment Co. chịu trách nhiệm.

Infiniti triệu hồi 1.635 xe do lỗi túi khí an toàn tại thị trường Trung Quốc.

Trong tổng số 1.635 xe bị triệu hồi, có 1.132 chiếc Infiniti Q50L (sản xuất từ ngày 23/10/2014 đến 5/5/2017) và 455 chiếc QX50 (sản xuất trong thời gian từ 26/1/2015 đến 25/3/2017) sẽ do phía Dongfeng Motor tiến hành "hồi xưởng".

Số lượng còn lại gồm 45 chiếc Infiniti Q50 nhập khẩu nguyên chiếc có thời gian sản xuất từ ngày 26/1/2015 đến 25/3/2017 sẽ do Nissan China chịu trách nhiệm thu hồi.

Nguyên nhân được đưa ra là do túi khí an toàn bên hông của những chiếc xe trên có thể hoạt động kém hiệu quả hơn so với tiêu chuẩn, từ đó tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với các tài xế khi xảy ra va chạm.

Đợt thu hồi xe để sửa chữa sẽ bắt đầu từ ngày mai, 28/9/2017. Theo đó, Dongfeng Motor và Nissan China sẽ kiểm tra, thay thế hoàn toàn miễn phí các linh kiện bị lỗi cho khách hàng.

Phúc Đạt