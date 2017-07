Khắc phục tình trạng sạt lở do mưa lũ ở miền núi phía Bắc

Khoảng 13h ngày 2/7, tại Km 85+350 Quốc lộ 4D trên đèo Hoàng Liên Sơn (thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã xảy ra sạt lở lớn với khối lượng hơn 2.000m3 đất đá, gây chia cắt giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hai đầu điểm sạt lở để phân luồng giao thông. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy xúc, phương tiện và nhân lực có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả.

Tập trung khắc phục triệt để điểm sạt lở trên đèo Hoàng Liên Sơn.

Ông Nguyễn Kiên Chung (Phó Giám đốc công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường 3, tỉnh Lai Châu) cho biết: "Quốc lộ 4D là tuyến đường độc đạo nối 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Mặc dù đã thông đường nhưng hiện nay, đơn vị đang tập trung người và phương tiện để khắc phục triệt để, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tuyến đường đèo Hoàng Liên Sơn vẫn có mưa nên mặt đường trơn trượt, đồng thời xuất hiện 2 điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao. Người dân và các phương tiện tham gia giao thông cần lưu ý đi chậm khi lên, xuống đèo để bảo đảm an toàn".

Trong khi đó, theo thống kê của văn phòng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, từ ngày 19/6 đến 2/7, mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng tới đời sống của nhiều hộ dân ở các huyện: Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Vị Xuyên.

Toàn tỉnh đã có 6 người tử vong do mưa lũ. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường huyết mạch của tỉnh Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Hiện nay, do vẫn có mưa to nên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở tại các huyện Mèo Vạc, Bắc Mê, Xín Mần chưa được khắc phục.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh khẩn trương cử các đoàn công tác xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại, khắc phục tạm thời, thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị tử vong.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các hạt giao thông huy động máy móc, nhân lực và các thiết bị cần thiết để khắc phục các điểm sạt lở. Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các thôn bản vùng cao, vùng sâu, biên giới có nguy cơ bị sạt lở, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện khẩn trương kiểm tra, di dời để bảo đảm an toàn cho người dân.

Đức Cường