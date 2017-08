Khởi tố 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Ngày 28/8, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Phú (21 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Trương Tấn Ni (23 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, gần đây, người dân ở phường An Phú, quận Ninh Kiều có trình báo về việc một nam thanh niên đã lén vào phòng trọ trên địa bàn, lấy đi 1 điện thoại di động, rồi tẩu thoát cùng đồng bọn đợi sẵn phía ngoài.

Qua điều tra xác minh, ngày 26/8, Công an quận Ninh Kiều đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Phú và Ni. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan như: Dao bấm, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động,...

Tại cơ quan công an, Phú và Ni thừa nhận đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm khác trên địa bàn.

Được biết, Phú từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đang được tạm hoãn đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang điều tra mở rộng vụ án.

Thanh Lâm