Khởi tố đối tượng khiến 'người tình nhí' mang thai

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết: “Cơ quan CSĐT, Công an quận Lê Chân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1995, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP.Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng giữa năm 2015, qua mạng xã hội Facebook, Tuấn đã làm quen với cháu Võ Thị N. (SN 2002, cùng trú quận Hải An). Sau nhiều lần trò chuyện qua mạng, sự vô tư, hồn nhiên của N. đã thu hút Tuấn và hắn nhanh chóng đề nghị muốn gặp mặt N. ngoài đời.

Về phía N., là một cô bé đang tuổi lớn, lại chưa va chạm xã hội nhiều nên trước những lời nói như rót mật vào tai của Tuấn, N. nhanh chóng nhận lời hẹn gặp. Sau những cuộc hẹn hò, đưa nhau đi ăn uống, cả hai sớm "quen hơi bén tiếng" và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tuy nhiên, Tuấn đã đi quá giới hạn cho phép. Từ cuối năm 2015 đến tháng 6/2017, hắn đã nhiều lần quan hệ tình dục với N. tại nhà nghỉ và một số địa điểm khác trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Đến khi phát hiện con gái có nhiều biểu hiện khác thường trong sinh hoạt, thậm chí tính tình cũng thay đổi, không hồn nhiên, cười nói như thường ngày. Trước nỗi nghi ngờ ngày càng lớn, gia đình N. đã nhiều lần gặng hỏi và cuối cùng N. đã thú nhận yêu và nhiều lần “làm chuyện người lớn” với Nguyễn Minh Tuấn. Sau đó, gia đình N. đã viết đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Công an quận Lê Chân đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của Nguyễn Minh Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều tra để xử lý đối tượng Tuấn theo luật định.

Minh Sơn