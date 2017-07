Khởi tố tài xế xe container hất văng CSGT xuống đường

Chiều 4/7, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thành Hưng (SN 1995), trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định về hành vi chống người thi hành công vụ.

Liên quan vụ việc, trước đó, vào ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự này.

Quyết định khởi tố bị can Phan Thành Hưng.

Theo hồ sơ điều tra, vào chiều 30/6, trên QL1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tổ công tác phòng CSGT đường bộ và đường sắt Hà Tĩnh phát hiện, xe tải BKS: 77C – 016.47 kéo theo rơ móc BKS: 77R – 001.37 do Phan Thành Hưng điều khiển vi phạm tốc độ, đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế này đã không xuất trình giấy tờ vì cho rằng theo thiết bị giám sát của phương tiện thì lái xe không vi phạm tốc độ. Sau đó, Hưng lên xe đóng cửa lại.

Lúc này, Thượng úy Lê Hồ Việt Anh và Thượng úy Nguyễn Anh Đức đứng trước đầu xe ra hiệu cho tài xế không được di chuyển. Bất ngờ, Phan Thành Hưng nhấn ga cho xe chạy, Thượng úy Nguyễn Anh Đức chỉ kịp bám vào càng gương chiếu hậu bên trái đầu xe, còn đồng đội của anh tránh được sang bên phải đường.

Tài xế Phan Thành Hưng.

Chạy được khoảng 400m, tài xế này cố tình đánh lái tạo ra những cú lắc hất Thượng úy Đức xuống đường, văng trúng giải phân cách, bị chấn thương nặng.

Ngay sau đó, Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thành Hưng để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, tại CQĐT, tên tài xế này đã khai tên giả là Lưu Văn Châu (SN 1991), trú tại thị trấn Phù Mỹ. Đến ngày 3/7, Công an huyện Can Lộc nhận được thông tin tố giác, đã tiến hành xác minh tên thật của tài xế chính là Phan Thành Hưng.

Ngân Hà