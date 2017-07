Hưng Yên: Đánh sập 'lô cốt' cờ bạc, thu giữ gần 363 triệu đồng

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng đánh bạc với quy mô lớn tại huyện Khoái Châu”.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 12/7, qua công tác trinh sát, phòng PC45 - Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và bắt quả tang tại nhà ở của Đỗ Xuân Mạnh (SN 1969, ở thôn Phủ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) có tổ chức cho 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, chủ yếu là người địa phương.

Tang vật của vụ án.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng 362.950.000 đồng, 13 điện thoại di động các loại cùng nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc từ nhiều tháng nay, mỗi đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp tiền hồ cho Mạnh 500 nghìn đồng/1 lần.

Điều tra viên lấy lời khai của Mạnh - đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc.

Theo các điều tra viên, ổ nhóm đánh bạc này được tổ chức hết sức tinh vi, địa điểm nhà đối tượng trong ngõ nhỏ, kín cổng cao tường. Để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an, đối tượng này đã bố trí người cảnh giới 24/24h ở 2 đầu ngõ, vì vậy rất khó khăn trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Trong số 13 đối tượng bị bắt giữ thì có đến 4 đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc và tội trộm cắp tài sản. Đặc biệt, có một đối tượng nữ là Trần Thị Huyền (SN 1980, ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu). Huyền thường xuyên tham gia đánh bạc tại tụ điểm cờ bạc này.

Đồng thời, phòng PC45 cũng đã thu giữ 10 xe máy của các đối tượng tham gia đánh bạc, tạm giữ các đối tượng trên, tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn