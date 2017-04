Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển ô tô, bị phạt bao nhiêu?

Không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô có thể bị phạt lên đến 200.000 đồng (ảnh minh họa internet)

Tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ- CP quy định mức xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thì sẽ phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điểm k: Không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Điểm l: Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Nghị định 46 có hiệu lực từ 1/8/2016. Như vậy, kể từ sau thời điểm này, việc người điều khiển phương tiện không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy đều bị phạt với mức phạt 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Xem thêm:<<Ô tô đi sai làn đường phạt bao nhiêu tiền?<<

Xem thêm:<<Lái xe máy bằng một tay, bị phạt ra sao?<<

Đ.Huệ