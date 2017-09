Trưa 15/9, ông Ngô Quốc Thăng, Giám đốc xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết chưa vận hành xả cửa tràn hồ Vực Mấu, bởi vì hồ chứa đang nằm trong ngưỡng an toàn 19/21m.

Theo Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tính đến 10h ngày 15/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 60mm đến 130mm. Hiện, các hồ đập khác trên địa bàn Nghệ An đang cơ bản đảm bảo mực nước an toàn.

Nhiều đoạn đường tại TX.Cửa Lò đã bị ngập nước

Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước biển tràn qua đê, chảy vào các nhà dân ven biển. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân dùng bao tải đất, cát… để che chắn không cho nước biển chảy vào, đồng thời tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Về công tác di dời, tính đến 9h ngày 15/9, tỉnh Nghệ An đã di dời được 4.182 hộ với 17.125 người. Trong đó: huyện Quỳnh Lưu 1.015 hộ/4.921 người; TX.Hoàng Mai 1.490 hộ/5.598 người; huyện Diễn Châu 324 hộ/1.235 người; huyện Nghi Lộc 804 hộ/3.217 người; TX.Cửa Lò 549 hộ/2.154 người.

Di dời người dân đến nơi an toàn.

Phương án di dời là đưa người dân đến các khu vực trụ sở UBND xã, phường hoặc nhà văn hóa khối xóm, các khách sạn, nhà nghỉ gần đó, hoặc vận động người dân tìm nơi tránh trú bão tại những ngôi nhà kiên cố hơn của người thân. Lương thực, thực phẩm, thuốc men cũng đã được chính quyền địa phương chuẩn bị để người dân có thể sử dụng trong 3 ngày.

Các nhà văn hóa chuẩn bị lương thực, thuốc men trong 3 ngày

Ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết: “Theo diễn biến của bão thì trong buổi trưa 15/9, bão sẽ đổ bộ vào Nghệ An. Chúng tôi đang huy toàn bộ lực lượng của thị xã vào cuộc để di dời khoảng 4.500 người dân đến nơi an toàn nhất”.