Vào khoảng 23h30 ngày 22/8, tại khu vực trước quán cà phê TimeLows trên đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên đã xảy ra vụ xô xát kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, nhóm thanh niên bất ngờ to tiếng rồi sử dụng hung khí lao vào ẩu đả. Do quá sợ hãi, những người có mặt tại gần hiện trường đều bỏ chạy tán loạn.

Hậu quả của vụ hỗn chiến đã khiến anh Dương Văn T. (SN 1989, trú tại xóm Trại, xã Úc Kỳ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bị đâm tử vong ngay tại chỗ.

Ba thanh niên khác bị thương nặng gồm: Tạ Văn H. (SN 1994, trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ), Nguyễn Tuấn V. (SN 1989, trú tại ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ) và Đào Văn H. (SN 1991, ở xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cáo lên Công an TP.Thái Nguyên, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an TP.Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Thái Nguyên đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Do tính chất nghiêm trọng nên PC45, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến các đối tượng quá khích, dùng hung khí tấn công nhau.

K.Ngân