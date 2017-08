Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã lý giải về việc vì sao sau hơn 1 tháng tiếp nhận đơn, công an chưa khởi tố vụ án cháu Quỳnh A. bị dâm ô, hiếp dâm…