Hải Phòng: Điều tra vụ lái xe taxi bị hành hung dã man trong đêm

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết: “Công an quận Kiến An đang điều tra, làm rõ vụ việc một lái xe taxi bị hành hung”.

Lái xe taxi bị đối tượng là khách hàng hành hung trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, đêm 26 rạng sáng ngày 27/7, lái xe nam của một hãng hãng taxi có địa chỉ ở Hải Phòng nhận được một cuộc gọi đón khách từ khu vực ngã tư Quán Toan (quận Hồng Bàng) về quận Kiến An. Đến khoảng 0h50, ngày 27/7, khi tài xế lái xe di chuyển trên đường Lê Duẩn, quận Kiến An (gần trường Cao đẳng nghề số 3 – bộ Quốc phòng) thì bị đánh đập, hành hung.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, nhiều lái xe của các hãng taxi đã đến để hỗ trợ cho nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng hành hung lái xe taxi đã bỏ trốn tại hiện trường.

Theo lời nạn nhân kể lại với mọi người, anh này đã bị đối tượng đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu, chảy nhiều máu. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và làm thủ tục trình báo với cơ quan công an.

Minh Sơn