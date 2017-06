Làm rõ việc 2 cháu gái 11 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần

Ngày 28/6, ông Phạm Văn Tú, Trưởng Công an xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Đặng Công Bình (SN 1968), trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá để phục vụ điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Bình từ Thanh Hoá vào Nghệ An và sinh sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với một người phụ nữ tại xã Nghĩa Minh. Trong quá trình lưu trú ở đây, Bình đã nhiều lần giao cấu với 2 bé gái sống trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành bắt giữ đối tượng Bình để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu hắn khai nhận, đã 11 lần hiếp dâm 2 bé gái, cùng 11 tuổi, trú tại xã Nghĩa Minh.

Được biết, 2 nạn nhân là hàng xóm nơi Bình và người phụ nữ kia chung sống với nhau.

Tiến Thành - Xuân Chinh