Phạt 25 triệu đồng người vi phạm giao thông còn xúc phạm cảnh sát

Ngày 26/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Triều Dương (SN 1989), trú tại thôn Nam Cao, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Theo đó, vào hồi 1h50 ngày 10/12, tài xế Nguyễn Triều Dương điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS: 29C-228.21 đi trên QL1A. Phát hiện có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, tổ TTKS Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đã ra hiệu lệnh dừng xe và lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ xe của tài xế Dương.

Tuy nhiên, trên đường đưa xe về bãi tạm giữ, tài xế Nguyễn Triều Dương đã dùng điện thoại quay clip ghi hình người CSGT đang ngồi trên xe làm nhiệm vụ áp tải.

Không những vậy, Dương đã có nhiều lời nói thô tục, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT và cá nhân CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau đó, tài xế Dương tung đoạn video đã quay lên mạng xã hội.

Tài xế Dương tại cơ quan công an

Trước sự việc này, Phòng CSGT đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xác minh và mời tài xế Dương tới làm việc. Quá trình làm việc, tài xế Nguyễn Triều Dương đã thừa nhận mình là người đã quay và đăng tải video clip kể trên lên mạng.

Theo trình bày của tài xế, lý do có hành vi và việc làm trên là: Quá trình đi đường dài, mệt mỏi và bị CSGT xử phạt nên bức xúc, dẫn đến hành vi thiếu suy nghĩ.

Sau đó, tài xế Dương cũng nhận sai và gửi lời xin lỗi tới cán bộ CSGT trong clip, cùng các cán bộ chiến sĩ CSGT tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng CSGT và lời khai thừa nhận của Dương, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tên Dương vì 3 lỗi vi phạm: Không có giấy phép lái xe, kiểm định phương tiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; phát tán tài liệu để bôi nhọ đơn vị, tổ chức. Mức xử phạt là 25 triệu đồng.

Hiện, tài xế Nguyễn Triều Dương đã nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính, chấp nhận nộp phạt, đồng thời đã đăng công khai lời xin lỗi trên trang cá nhân mạng xã hội của mình.

Anh Ngọc

